İsrail, Suriye'nin başkentini vurdu: Nasrallah'ın damadı öldü

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir ve İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Mecid Divani hayatını kaybetti.

İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki üç katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir ve İran Devrim Muhafızları üyesi Mecid Divani öldürüldü.

Kasır, aynı zamanda İsrail ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Cafer Kasir, Şam’ın Mezzeh semtindeki bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki Lübnanlıdan biriydi” açıklamasını yaptı.

Saldırıda yaralandığı belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Mecid Divani'nin de yaralarının ağırlığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ağı (SNN), Divani'nin, Suriye'de askeri danışmanlık görevi yaptığı ve Devrim Muhafızları Ordusunun aktif ve önemli güçlerinden biri oduğu aktardı.

İsrail, 1 Ekim gecesi Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıda hedef alındığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyordu. Saldırıda Suriye devlet televizyonunun sunucusu Safa Ahmed de hayatını kaybetmişti.