İsrail, Suriye'nin kalbinde Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenledi.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümetine ait Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" ifadeleri kullanıldı.
İHA
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