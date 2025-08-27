  1. Anasayfa
İsrail, Suriye'nin kalbini vurdu: 6 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 6 Suriyeli asker hayatını kaybetti.

İsrail’in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığı bildirildi. Saldırıda 6 Suriyeli askerin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi.

 

DHA

