  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Güncelleme:

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti. 

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler İsrail Suriye saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O Türkiye'nin kendi kendine yetişen şifa kaynağı mucizesi O Türkiye'nin kendi kendine yetişen şifa kaynağı mucizesi Ömer Çelik açıkladı: Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek Ömer Çelik açıkladı: Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek Sonunda: Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu Sonunda: Türkiye, İsrail ile tüm ticareti durdurdu Bu meslekler işsiz kalmaz: En çok iş ilanı verilen sektörler belli oldu Bu meslekler işsiz kalmaz: En çok iş ilanı verilen sektörler belli oldu Hatay'da korkuta deprem Hatay'da korkuta deprem Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi