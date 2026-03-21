İsrail Suriye'yi vurdu, Türkiye'den sert tepki geldi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde askeri altyapıları vurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "tehlikeli bir tırmanma" olarak nitelendirerek ''Bunu güçlü şekilde kınıyoruz'' açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin güneyini hedef aldığını duyurdu. IDF'den yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin güneyinde yer alan bir komuta merkezi ile stratejik askeri mühimmat depolarının vurulduğu aktarıldı. İsrail, operasyonun gerekçesi olarak bölgedeki Dürzi nüfusun güvenliğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "IDF, Suriye'deki Dürzi nüfusuna zarar verilmesine müsamaha göstermeyecek ve onları savunmak için operasyonlarına devam edecektir"

Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam eden İsrail ordusunun, siyasi yönetimin talimatları doğrultusunda hareket edeceği vurgulandı.

Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail’in hamlesini "tehlikeli bir tırmanma" olarak nitelendirererek saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz. Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir” denildi.

Katar'dan İsrail'e tepki

İsrail’in Suriye’yi hedef alan son saldırılarına Katar’tan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye’deki askeri altyapılara yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, "Bunu, Suriye’nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olarak görüyoruz" denildi. Bu tür eylemlerin herhangi bir caydırıcılık olmaksızın sürmesinin uluslararası hukuka yönelik bir saygısızlık olduğu vurgulanarak, "Bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarın temellerini zayıflattığını yineliyor, uluslararası toplumun bu ihlalleri engelleme ve sona erdirme konusundaki yetersizliğinin bölgenin karşı karşıya olduğu krizin kötüleşmesine katkıda bulunduğunu belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Katar’ın Suriye’nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye hükümetiyle dayanışma içindeyiz ve ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik her türlü girişime destek veriyoruz" denildi.

