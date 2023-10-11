  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail: Tam taarruza geçiyoruz
Güncelleme:

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Şmdi tam taarruza geçiyoruz” dedi.

AA’nın İsrail medyasından aktardığına göre Gallant, Hamas’ın ‘pişman olacağını’ ve Gazze’nin ‘asla eskisi gibi olmayacağını’ söyledi.

 İsrailli bakan, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrole aldık. Şimdi tam taarruza geçiyoruz” dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Kara harekatı an meselesi
Hamas’a karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail de Gazze Şeridi’ni dört gündür yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı an meselesi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün art arda yaptığı açıklamalarda Hamas’a verecekleri yanıtın Ortadoğu’da dengeleri değiştireceğini söylemiş, “Ha Hamas ha IŞİD” diyerek gerek Hamas’a gerekse İsaril’in düşmanlarına ‘onlarca yıl unutamayacakları bir bedel ödetileceğini’ dile getirmişti.

İsrail Gazze Şeridi’ne elektrik, doğalgaz, gıda ve su tedarikini de durdurmuştu.

Etiketler İsrail Tam taarruz taarruz hamas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte böyle kandırıyorlar! Bu linklere tıklamayın
IMF, Dolar/TL tahminini açıkladı: 119,85 TL'lik tahmin olay oldu!
Elon Musk'a 24 saat süre verildi! Bu görüntüler X'ten silinecek mi ?
Hamas’ın kaçırdığı Alman genç kızın annesinden şok iddia
Önce bahar, ardından kış... Yağışlar çok kuvvetli geliyor!
Fabrika alev topuna dönüştü!
İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!
Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler
Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu
İsrail, 12 camiyi yerle bir etti