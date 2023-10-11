İsrail: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Şmdi tam taarruza geçiyoruz” dedi.

AA’nın İsrail medyasından aktardığına göre Gallant, Hamas’ın ‘pişman olacağını’ ve Gazze’nin ‘asla eskisi gibi olmayacağını’ söyledi.

İsrailli bakan, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrole aldık. Şimdi tam taarruza geçiyoruz” dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Kara harekatı an meselesi

Hamas’a karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail de Gazze Şeridi’ni dört gündür yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı an meselesi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün art arda yaptığı açıklamalarda Hamas’a verecekleri yanıtın Ortadoğu’da dengeleri değiştireceğini söylemiş, “Ha Hamas ha IŞİD” diyerek gerek Hamas’a gerekse İsaril’in düşmanlarına ‘onlarca yıl unutamayacakları bir bedel ödetileceğini’ dile getirmişti.

İsrail Gazze Şeridi’ne elektrik, doğalgaz, gıda ve su tedarikini de durdurmuştu.