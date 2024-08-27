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İsrail TRT ekibine saldırdı

İsrail TRT ekibine saldırdı
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Gazze Şeridi'nde sivil, kadın, yaşlı, çocuk demeden ölüm saçmaya devam eden İsrail ordusu, bu sefer de gazetecilerin çadırını vurdu. Saldırıda TRT kameramanı ve asistanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. 

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda TRT kameramanı ve asistanı yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıda, TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanmıştı. Zeanin'in asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubu da yaralanmıştı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İşgalci İsrail'in saldırısını kınayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından, "Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Tunç ayrıca, "Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyecektir. Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır." ifadelerini kullandı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İsrail’in saldırısında yaralanan mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Gerçekleştirdikleri soykırımı örtbas etmek için basın mensuplarını hedef alan caniler bilsin ki, işledikleri suçları kayıt altına almaktan ve Gazze'de yaşananları duyurmaktan asla geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler İsrail trt ekibi saldırı Gazze Şeridi Filistin
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