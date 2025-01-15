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İsrail ve Hamas'tan ateşkes kararı

İsrail ve Hamas'tan ateşkes kararı
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İsrailli yetkili, Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 467 gündür devam ederken, İsrailli yetkili, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Reuters haber ajansı anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre ateşkesı̇n devam ettı̇ğı̇ her gün 50'sı̇ yakıt taşıyan 600 kamyon ı̇nsanı̇ yardım Gazze'ye gı̇recek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsraı̇l, 7 Ekı̇m 2023 tarı̇hı̇nden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Fı̇lı̇stı̇nlı̇ kadın ve çocukları bı̇rı̇ncı̇ aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak.

Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

İsraı̇l her sı̇vı̇l rehı̇neye karşılık 30 her İsraı̇llı̇ kadın askere karşılık ise 50 Fı̇lı̇stı̇nlı̇ tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

TRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Etiketler İsrail gazze Hamas
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