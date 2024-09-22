İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar şiddetlendi

İsrail güçleri, Lübnan'da 400 hedefin vurulduğunu duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen saldırıda can kaybı sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gece boyunca yaklaşık 400 hedefin vurulduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece saldırılarının ardından ise sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı.

Suluki Vadisi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından vurulurken eş zamanlı olarak Ramiye beldesine İsrail tarafından ağır otomatik silah atışları yapıldı. Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölge gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Güneydeki Nebatiye bölgesinde bulunan Ensar beldesine atılan 3 füze, bölgede büyük sarsıntıya yol açtı. Söz konusu saldırılardaki can kaybı, yaralanma ya da hasara yönelik henüz bilgi verilmedi.

HİZBULLAH 'MİSİLLEME' SALDIRILARI BAŞLATTI

İran destekli Hizbullah da, misilleme saldırılarının düzenlendiğini duyurdu. İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezinin hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL, GÜVENLİK UYARILARINI SIKILAŞTIRDI

Öte yandan İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa kentinden itibaren dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik uyarılarını daha da sıkılaştırdı. Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

İSRAİL'İN BEYRUT SALDIRISI: ÖLÜ SAYISI 45'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 45 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor. Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak vermesine karşı uyarı yapıyor.