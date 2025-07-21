İsrail, Yemen'de limanı bombaladı
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İsrail ordusu, Yemen'de Husilere yönelik saldırı düzenledi. Hubeyde Limanı'nın hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda bulunan Husi hedeflerine saldırı düzenlediği bildirildi. Husi güvenlik yetkilisi saldırıyı doğruladı.
DHA
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