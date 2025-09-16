İsrail, Yemen'de limanı vurdu!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Gazze Şeridi'ne işgal harekatı başlatan İsrail ordusu, şimdi de Yemen'deki Hudeyde Limanı’nı hedef aldı.
Yabancı ülke topraklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla tepki çeken İsrail, saldırılarına devam ediyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen’de Husilerin altyapı tesislerinin vurulduğu bildirildi.
Yemen'deki Husiler ise İsrail ordusunun bölgeye tahliye uyarısı yayınlamasının ardından Hudeyde Limanı vurduğunu duyurdu.
Husilerle bağlantılı El Meşirah televizyonu da İsrail'in Hudeyde Limanı’na 12 saldırı düzenlediğini belirtti.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol