İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'e ait savaş uçakları, bu sabah Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. İsrail hava uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.