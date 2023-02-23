İsrail yine Gazze'yi bombaladı
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'e ait savaş uçakları, bu sabah Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.
İsrail, tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.
İsrail hava uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol