  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail yine Gazze'yi bombaladı
Güncelleme:

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'e ait savaş uçakları, bu sabah Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

İsrail hava uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Etiketler israil gazze hava saldırısı savaş uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökyüzünde tarihi an! Türkiye'den de görüntülendi
Erdoğan el salladı, vatandaşın tepkisi bu oldu
Metin Akpınar'dan ''Bir Kira Bir Yuva'' kampanyasına TT olan bağış
Türkiye'de alarm zilleri çalıyor! Uzmanlar ''Risk çok büyük'' diyerek uyardı
Depremde binaların yıkıldığı an drone kamerasında
SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı
Can kaybında büyük yükseliş!
Kahramanmaraş'ta 2 şiddetli deprem daha
Deprem sonrası görülen korkunç manzara uzmanları da şaşırttı
Canlı yayında 50 milyon TL bağış yapan kişi Sedat Peker miydi?