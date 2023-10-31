İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var
İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 50 kişinin öldüğü açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.
Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.
Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba düştüğünü açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Bombardımanda 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.
GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.
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