İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 50 kişinin öldüğü açıklandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.

Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba düştüğünü açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Bombardımanda 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.