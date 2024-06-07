İsrail yine ölüm saçtı: 24 saatte 77 kişi daha katledildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 731'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucunda 36 bin 731 kişinin yaşamını yitirdiğini, 83 bin 530 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatlik zaman diliminde 77 kişinin öldüğünü ve 221 kişinin yaralandığını ayrıca belirtti.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol