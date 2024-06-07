İsrail yine ölüm saçtı: 24 saatte 77 kişi daha katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 731'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucunda 36 bin 731 kişinin yaşamını yitirdiğini, 83 bin 530 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatlik zaman diliminde 77 kişinin öldüğünü ve 221 kişinin yaralandığını ayrıca belirtti.

DHA