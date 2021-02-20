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  3. 20 Şubat 2021 15:39

İsrail yönetimi, Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık aşı satın aldı

İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esad rejimine koronavirüs aşısı satın aldığı iddia edildi.

İsrail yönetimi, Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık aşı satın aldı
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Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi. 

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi. 

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi. 

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı. 

İsrail ile Esad rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı. 

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esad rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı. 

İsrail , esad , esir
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