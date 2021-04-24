İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre geçtiğimiz gün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Dünya genelinde nüfusa oranla koronavirüse karşı en çok aşının yapıldığı ülkeler arasında başı çeken İsrail'de 10 ay sonra ilk kez Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede koronavirüsten kaynaklı yeni ölüm yaşanmadı ve Perşembe günü açıklanan toplam ölü sayısı değişmeyerek 6 bin 346 olarak kaldı. Böylece ülkede Haziran 2020'den bu yana ilk kez koronavirüsten ölüm kaydedilmedi.

"MUAZZAM BİR BAŞARI"

Sağlık Bakanlığı, ülkenin yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 53'ünden fazlasına aşının 2 dozunu da yapıldığını ifade etti. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, sağlık sistemi ve İsrail vatandaşları için muazzam bir başarı. Koronavirüsü birlikte ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İsrail'in en büyük hastanesi olan Sheba Tıp Merkezi'nden Dr. Eyal Leshem, ülkenin "sürü bağışıklığına" yakın olabileceğini dile getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, sürü bağışıklığına ulaşılmadan önce nüfusun en az yüzde 65-70'inin aşılanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz 18 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiği İsrail'de aşılama kampanyasında Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor.