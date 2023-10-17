İsrail'de 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail, Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas Gazze Şeridi'nden başlattığı ani operasyonla İsrail topraklarındaki birçok sivilin ölümüne neden olmuştu.

Gazze sınırına çok yakın noktadaki festivali basan Hamas militanları aralarında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu katılımcıları öldürmüş bir kısmını da kaçırmıştı.

İsrail Hamas'ın öldürdüğü ya da rehin aldığı kişilerin arasında 40 ülkenin vatandaşının olduğunu ifade etti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre öldürülen Türk vatandaşı sayısı ise üç. İsrail'in açıkladığı verilere köre kayıp Türk vatandaşı bulunmuyor.

İsrail'in açıkladığı verilere göre 40 ülkeden 196 kişi öldürülürken, 91 kişi de kayıp olarak aranıyor.

İsrail'e göre en fazla vatandaşını kaybeden ülkeler ise şöyle;

ABD: 27 ölü, 12 kayıp

Fransa: 20 ölü, 4 kayıp

Rusya 17 ölü, 7 kayıp

Ukrayna: 17 ölü, 6 kayıp

Tayland: 15 ölü, 5 kayıp

Arjantin: 13 ölü, 10 kayıp

Almanya: 12 ölü, 7 kayıp

İngiltere: 10 ölü, 5 kayıp

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.