İsrail'de hava kuvvetleri personeline yurt dışı çıkış yasağı

İsrail, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle hava kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı.

İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, yapılan durum değerlendirmesinin ardından söz konusu karar alındı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.