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İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili mutasyonu tespit edildi

Normalleşme adımlarına geçen İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de türüne rastlandığını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.

NUFÜSA GÖRE EN FAZLA AŞI YAPAN ÜLKE

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü. 

Etiketler israil korona koronavirüs
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