İsrail'de Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevi bıraktı

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti. İsrail ordusu Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazze'de yaşanan soykırımın saha sorumlusu Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yadai'nin talebini onayladı.

Yadai'nin, önümüzdeki haftalarda istifa etmesi bekleniyor. Yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

Bu yılın haziran ayında ise İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

GALLANT'TAN NETANYAHU'YA PHİLADELPHİA KORİDORU RESTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda ordunun işgalinin sürmesine ilişkin resmi karar alınmasını savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Başbakanın esirleri idam etme yetkisi dahi var" sözleriyle karşı çıkmıştı.



Netanyahu'nun, ordunun İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphia Koridoru'ndaki varlığının devam etmesini oylamaya sunmak istediğine dair planlanmamış duyurusu kabine üyeleri arasında gerilime yol açtı.

Başbakan'ın duyurusuna karşı çıkan Gallant, Philadelphia Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürmüştü.

NETANYAHU: SAVAŞIN HEDEFLERİNE ULAŞMASI PHİLADELPHİA KORİDORU’NDAN GEÇİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ülkesinde büyük tepki görürken, bu politikasını devam ettireceğine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru’nda İsrail varlığının sürdürülmesi konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu, “Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.

Hafta sonu Gazze Şeridi’nde 6 esirin cansız bedeninin bulunması hakkında konuşan Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek” dedi.