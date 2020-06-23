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  3. 23 Haziran 2020 22:11

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayısı 21 bin 467'ye yükselirken, son 24 saatte bir kişinin daha hayatını kaybetti belirtildi.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 459 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 308'e, vaka saysının da 21 bin 467'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalardan 27'sinin durumunun ağır olduğu ve 15 bin 860 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 5 bini aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 560'a yükseldi.

 
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

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israil , korona , koronavirüs
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