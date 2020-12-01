İsrail'de parlamentonun feshine destek

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İsrail'de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Mavi-Beyazlı lider Benny Gantz, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı. Gantz, Mavi-Beyaz'ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurdu.
NETANYAHU: SEÇİM DÖNEMİ DEĞİL, BİRLİK DÖNEMİ
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Gantz'ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz'ı hükümette kalmaya çağırarak "Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol