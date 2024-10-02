İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis, silahlı saldırıda 8 olan can kaybını 6, 7 olan yaralı sayısını ise 9 olarak güncelledi.

Polis, iki saldırganın birinin silah diğerinin ise bıçak kullandığını belirterek, belediye güvenlik görevlisi ve silahlı sivillerin 2 saldırganı vurarak “etkisiz hale getirdiğini” aktardı.

El Halil kenti askeri bölge ilan edildi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini askeri bölge ilan etti.

İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran kişilere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

İHA