İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
İHA
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