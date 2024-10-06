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İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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İsrail'in Berşeva kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

İsrail'in Birüssebi (Berşeva) kentine düzenlenen silahlı saldırıda bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi otobüs terminaline silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 25 yaşında bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yararlıların hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.

 

DHA

Etiketler İsrail silahlı saldırı berşeva
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