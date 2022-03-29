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İsrail'de yine silahlı saldırı: 4 kişi öldü

İsrail'de yine silahlı saldırı: 4 kişi öldü

İsrail'de son günlerde ardı ardına gelen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklenirken, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü kez saldırı düzenlendi. İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ilk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada şüpheli veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SİLAHLI SALDIRILAR
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti.

 Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

 Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler israil saldırı
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