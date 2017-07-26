İsrail'den Erdoğan'a olay yaratacak sözler

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik sert ifadelerle dolu açıklamalar geldi. Açıklamada " Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs’tür ve öyle de kalacaktır" denildi.

Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'ya ilişkin eleştirilerine yanıt geldi.

Atılan tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘absürt, dayanaksız ve çarpıtılmış’ diye tanımlandı.

'OSMANLI GÜNLERİ ÇOKTAN BİTTİ'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon mesajında, "Erdoğann kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğunun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs’tür ve öyle de kalacaktır. Geçmiş yılların aksine, güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğanın başkalarının evine taş atmaması gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini zorlaştırmak için her türlü yola başvuran İsrail yönetiminin harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak işi fiili işgale kadar götürmesinin bardağın taşmaya başladığının işareti olduğunun altını çizerek, “Buradaki amacın güvenlik kaygısı olmadığını, tamamen Müslümanları Mescid-i Aksa’dan tecrit etme niyetiyle hareket edildiğini İsrail’i ve bölgeyi bilen herkes kabul edecektir. Biz Müslümanlar için mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. Eğer İsrail elindeki silahlara, arkasındaki güçlere, yani imkanlarına bakarak böyle bir yola tevessül ediyorsa çok yanılıyor. Buradan tüm vatandaşlarıma ve dünyadaki tüm Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize yardım göndersinler. Gelin birlikte tıpkı Mekke'ye Medine'ye sahip çıkar gibi hep birlikte Kudüs'e sahip çıkalım.

Ne Hristiyanların, ne de Musevilerin inançlarıyla, ibadetleriyle, ibadethaneleriyle bizim meselemiz yoktur. İşte ülkemizde ne Sinagoglar, ne havralara yönelik Mescid-i Aksa’da olan olaylar nedeniyle buradaki yapılmak istenen saldırılara bizler gerekli tedbirlerimizi aldık, bazı ufak tefek yanlışların dışında da hamdolsun ciddi bir şey yaşanmadı. Ben buradan da özellikle milletime, çeşitli düşünce gruplarına veya siyasi partilere, STK’lara sesleniyorum. Mescid-i Aksa’da böyle bir şey oldu, bunun karşılığı da bu olmalıdır diye buradaki sinagog veya havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur. Bunlar bizim dinimize göre de yasaklanmıştır, yanlıştır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’te Müslümanların kutsallarına saygı gösterilmesini, haklarının korunmasının ve geleceklerinin güvence altına alınmasını istediklerini vurgulayarak, “Türkiye en ideal çözümün 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti ile yine aynı sınırlar içinde başkenti Tel Aviv olan İsrail devleti olduğunu savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Müslümanların girişine ve ibadetine engel olan son günlerdeki tavrını şiddetle kınıyoruz. Şayet gerçekten ortada terörle mücadele bağlamında bir mesele varsa bunun kendi sınırları içinde ve doğru yöntemlerle ele alınması gerekir. Kendilerine sayın Cumhurbaşkanlarıyla yaptığım görüşmede de söyledim. Mescid-i Aksa’ya ibadete giden Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde burada sinagoglara, havralara giden Musevilerin, Yahudilerin de terörist muamelesi görmesini biz kabul edemeyiz. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Şu anda yapılan iş terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa’yı Müslümanların elinden alma girişimidir” demişti.