İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de Hamas kontrolündeki bir yerleşkeye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava sava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den gönderilen ateş balonlarına misilleme olarak Hamas kontrolündeki bir yerleşkenin hedef alındığı belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.