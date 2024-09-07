İsrail'den hain saldırı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
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İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında bir apartman hedef alınarak, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor.
APARTMAN DAİRESİNE SALDIRI!
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.
Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.
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