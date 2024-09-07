İsrail'den hain saldırı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında bir apartman hedef alınarak, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. APARTMAN DAİRESİNE SALDIRI! Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı. Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı. 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.