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İsrail'den Hamas yetkilisine suikast

İsrail'den Hamas yetkilisine suikast
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İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'da bir araca düzenlenen saldırıda Hamas lideri Samir el-Hac'a suikast düzenledi.

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füze isabet etti. Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

İsrail ordusu son 10 aydır Gazze’de yürüttüğü savaşa paralel olarak Hamas üyelerine, Hizbullah'a ve Lübnan'daki diğer gruplara karşı saldırılar düzenliyor.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. Haniye’nin yerine Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar olmuştu.

Etiketler suikast Hamas İsrail
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