  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'den İstanbul alarmı: ''Şehri hemen terk edin!''

İsrail'den İstanbul alarmı: ''Şehri hemen terk edin!''

İsrail'den İstanbul alarmı: ''Şehri hemen terk edin!''

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmalarının gerektiğini belirtti.

İsrail, İran Devrim Muhafızları mensubu bir albayın suikaste uğraması nedeniyle İran'ın intikam alacağı yönündeki tehditlerine dayanarak 30 Mayıs'taki açıklamasında İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemeleri konusunda bir uyarıda bulunmuştu.

 

Etiketler iran israil intikam İsrail vatandaşları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fil saldırısında ölen kadının cenazesinde akıllara durgunluk veren olay!
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekti
Altın fiyatları için kritik uyarı! Çarşamba'ya dikkat
Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara
Zam sağanağı sonrası, akaryakıttaki vergi yükü dudak uçuklattı
Düğünde dehşet! Kalabalığın arasına taksiyle daldı
İstanbul'da yabancı uyruklu cinayet! 15 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın
Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi