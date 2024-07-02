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İsrail'den Lübnan saldırısı için tatbikat

İsrail'den Lübnan saldırısı için tatbikat
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İsrail ordusu, kuzeydeki Hermon ve Dov Dağları'nda faaliyet göstermek üzere kurdukları 810. Dağ Tugayı'nın Lübnan saldırısını simüle eden ilk tatbikatını yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hermon ve Dov Dağları'nda görevli olmak üzere yeni kurdukları 810. Dağ Tugayı'nın tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, tatbikatın, "Lübnan'ın yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda ve meskun mahaldeki çatışmalar da dahil olmak üzere saldırı senaryolarını" içerdiği belirtildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 357 olarak duyurulmuştu.

Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiğini açıklamıştı.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler tatbikat lübnan İsrail
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