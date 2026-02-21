İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırı: 10 can kaybı var!

İsrail savaş uçakları Lübnan’ın doğusuna ölüm yağdırdı. Baalbek kentinde üç farklı noktaya düzenlenen hava operasyonunda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 24 kişi yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde üç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk olmak üzere 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsrail’e ve ordusuna karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılan Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı iddia edildi.

DHA