  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail durmuyor! Netanyahu ateşkesi bozdu, ortadoğu yine kan gölüne döndü...

İsrail'den Lübnan'a saldırdı 4 ölü

Güncelleme:

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren, İsrail bir kez daha ateşkesi bozarak Lübnan'a saldırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile 2024 Kasım’da varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ndeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, saldırı öncesi dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere derhal tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunmuş, Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetti.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
Etiketler lübnan saldırı ateşkes İsrail ortadoğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe
Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi!