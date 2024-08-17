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İsrail'den Lübnan'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.

Etiketler İsrail lübnan saldırı
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