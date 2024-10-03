İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı hazırlığı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için tahliye uyarısı yayınladı. Tahliye uyarısı yapılan kasaba sayısı 70'e ulaştı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ederken, İsrail ordusu, birçok kasaba için tahliye uyarısı yayınladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için daha tahliye uyarısı yayınlarken, tahliye uyarısı yayınlanan kasaba sayısı 70'e ulaştı.
Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini aktardı.
İHA
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