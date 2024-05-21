İsrail'den mülteci kampına kanlı baskın: Çok sayıda ölü var

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na bugün bir baskın düzenledi. Baskında ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail güçlerinin baskınında, üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin ise yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu ise söz konusu 'operasyonun' 'militanlara' yönelik olduğunu iddia ederek çok sayıda Filistinli silahlı kişinin vurulduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, AA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda ayrıca biri eski bir tutuklu olmak üzere en az 11 kişiyi gözaltına aldı.

Buna göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincel kasabasına baskın düzenledi. Tanıklar, Filistinlilerin evlerine giren İsrail askerlerinin, aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde de İsrail askerlerinin kasabada bazı Filistinlilerin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı görüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin kentinin El Celme kasabasına düzenlediği baskında eski tutuklulardan, dört çocuk annesi Yasmin Teysir Şaban'ı yeniden gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

Bu istatistik, 7 Ekim’den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında ise 505 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.