İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında Şam'da şiddetli patlamaların duyulduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahası yönünden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Füzelerin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü aktaran yetkililer, saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Saldırıda Şam'ın batısındaki Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ndeki rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.