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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. İsrail uçaklarının Suriye'yi Lübnan hava sahasını ihlal ederek vurduğu belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının ülke topraklarına bir uçaksavar füzesi düşmesinin ardından Suriye'nin füze bataryaları ve radarını hedef aldığını kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, olayda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bazı sosyal medya hesapları, İsrail uçaklarının düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bununla birlikte Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Um el-Fahm'da sirenler aktif edildi, sonrasında elektrik kesintisi yaşandı.

Etiketler suriye israil israil suriye'yi vurdu
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