İsrail'e İran koruması

İsrail'in, İran'dan gelecek füze saldırılarına karşı erken uyarı verecek radar sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e kurduğu ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberine göre, İsrail, İran'dan gelecek füze tehditlerine karşı erken uyarı sağlayacak radar sistemlerini BAE ve Bahreyn'de kurdu. Söz konusu sistemlerin, İran'ın birkaç ay önce Irak hava sahası üzerinden insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e karşı düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiği sırada işe yaradığı paylaşıldı.

İsrail televizyonu, ABD'nin, İsrail'in bölgede diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı bazı Arap ülkelerinin de içinde yer aldığı, İran'a karşı yeni bir güvenlik ittifakı kurmaya hazırlandığını geçti.

Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi, ABD Kongresinin demokrat ve cumhuriyetçi üyelerinin, "İsrail ve bazı Arap ülkelerinin İran tehditlerine karşı savunmalarını entegre etmeleri" yönünde bir yasa teklifi sunduğunu yazdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçen hafta sürpriz bir ziyaretle BAE'ye gitmiş, BAE Emiri Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede güvenlik iş birliği, İran'ın bölgeye ilişkin tehdidi ve bunun sonuçları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Tahran'ın nükleer programına ilişkin "uyarı niteliğindeki" raporunu ele aldığı belirtilmişti.

BAE tarafından yapılan açıklamada ise Bennett'in Abu Dabi ziyaretinde, İran konusunun dile getirilmediği, "yatırım, ekonomi, gıda güvenliği ve sağlık" başlıklarının görüşüldüğü aktarılmıştı.

İsrail, 2020'de anlaşma imzaladığı Körfez monarşileri Bahreyn ve BAE ile ekonomik, ticari ve askeri alanda son dönemde birçok iş birliğine imza atmıştı.