İsrail'in Demir Kubbe'sini delen İran'ın kaç füze fırlattığı ortaya çıktı

İran'ın 13 Haziran'dan itibaren İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktanın isabet aldığı bildirildi.

İsrail-İran savaşında 4'üncü güne girilirken İsrail'de ölü sayısı artmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi. Misilleme saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiği, 592 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'DE ABD KONSOLOSLUĞU YAKINLARINA FÜZE DÜŞTÜ

İsrail'de ABD Konsolosluğu yakınlarına düşen füzenin binada hasara yol açtığı bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluğun bugün kapalı olduğunu duyurdu. Büyükelçi, “İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak” ifadelerini kullandı.

Huckabee ayrıca, İran'ın Tel Aviv'e yönelik saldırılarında konsolosluk binası yakınlarına füze düştüğünü, sarsıntı sebebiyle küçük hasar oluştuğunu, kimsenin yaralanmadığını belirtti.

DHA