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İsrail'in kalbinde siren sesleri: Havalimanına füze isabet etti

İsrail'in kalbinde siren sesleri: Havalimanına füze isabet etti
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu fakat Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi. 

DHA

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Etiketler İsrail havalimanı husiler füze saldırısı
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