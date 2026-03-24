İsrail'in kana buladığı Lübnan'da ölü sayısı artıyor

Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1039'a, yaralı sayısı ise 2 bin 876'ya ulaştığı bildirildi.

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, Lübnan'da can kayıplarını artırmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki saldırıların ardından acı bilançoyu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail ordusunun hava ve kara harekatları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 10 kişi daha artarak 1039'a ulaştığı kaydedildi. Yaralı sayısının ise 90 artarak 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

Saldırıların şiddetini artırdığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

