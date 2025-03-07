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İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de enkazlar arasında ağlatan iftar

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Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtı.

Gazzeliler, Ramazan ayını enkaz yığınları arasında geçiriyor. Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar.

Mısır merkezli bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen iftar, renkli görüntülere de sahne oldu.

Sivil toplum kuruluşunda görevli olan Shahada Suleiman, "Bu mübarek ayın altıncı gününde, Mısır’ın desteğiyle yaklaşık 2 bin kişiyi hedefleyen en büyük toplu iftarı düzenliyoruz. Bu etkinliği, kıtlık günlerine tanıklık eden insanları yaşadıkları savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz" dedi.

İHA

Etiketler Filistin gazze İsrail enkaz iftar sokak iftarı enkaz altında iftar
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