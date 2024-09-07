İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, Erdoğan'ın İslam ülkelerini İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise çok sert bir yanıt geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye karşı skandal bir paylaşım yaptı.

Katz, tepki çeken paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la olan iletişimini eleştirerek Erdoğan'ın İslam ülkelerini İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı küstah paylaşımında: "Recep Tayyip Erdoğan Hamas'taki dostları uğruna Türk halkını nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor. Bugün ise İslam ülkelerini İsrail'e karşı ittifak kurmaya çağırıyor ve "İsrail'in bölgedeki ülkeleri, özellikle de Türkiye'yi fethetmek istediğini" iddia ediyor. Bu tehlikeli bir yalan ve kışkırtmadır. İsrail, sınırlarını ve vatandaşlarını Hamas'ın katillerinden ve tecavüzcülerinden ve İran'ın önderlik ettiği Şii kötülük ekseninden savunuyor" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ: İFTİRA VE YALAN DOLU PAYLAŞIM

Katz'ın küstah paylaşımı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir.

Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."