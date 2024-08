İsrailli Bakan yine etiketleyerek hedef aldı... CHP'den tokat gibi yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşımda bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Gençlik Kolları ve Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketlemişti.

Söz konusu paylaşıma CHP Gençlik Kolları’ndan yanıt geldi. Resmi hesaptan İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kes sesini katil!

Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz.

Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun.

Özgür Filistin, yaşasın Filistin”

Free Palestine, viva Palestine 🇵🇸