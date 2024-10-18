İsrailli bakandan skandal Erdoğan paylaşımı: ''Tecavüzcü ve katil arkadaşını geri al''

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hamas lideri Sinvar'ın naaşının fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz paylaşıma, ''Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al'' notunu yazdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, dün bir İsrail tarafından öldürüldüğü açıklanan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyip "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" mesajıyla paylaştı. Hamas lideri Sinvar'ın dün Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankından açılan ateşle öldürüldüğü duyurulmuştu. Daha önce sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Katz, son olarak 9 Ekim'de yine Yahya Sinvar'ı at üstünde gösteren bir görsel paylaşarak Erdoğan'ın 7 Ekim mesajlarını eleştirmiş; "7 Ekim katliamının yıldönümünde, özgür dünya Hamaslı canileri kınarken, diktatör Erdoğan onları övüyor: 'Onlar Türkiye için savaşan özgürlük savaşçıları' - yani tecavüz etme özgürlüğü, öldürme özgürlüğü, cesetlere saygısızlık etme ve bebekleri yakma özgürlüğü" demişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek dün öldürüldüğü duyurulan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölmüş haldeki fotoğrafını paylaştı ve "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" yazdı.

AK Partili Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

Hamas liderinin öldüğü doğrulandı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.