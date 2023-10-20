İsrailli siyasetçi Rusya'ya tehdit savurdu: ''Sıra size gelecek''

İsrail'de iktidar partisi Likud'un üst düzey yöneticilerinden Amir Weitman, ''Burada işimiz bitince sıra Rusya'ya gelecek. Rusya, İsrail'in düşmanlarına yardım etmenin bedelini ağır ödeyecek'' dedi.

Gazze'yi abluka altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail'in bölgedeki vahşeti devam ederken Netanyahu'nun partisinde siyaset yapan üst düzey yöneticilerden Amir Weitman, konuk olduğu programda bu süreçte Filistin'den yana tavır alan Rusya'ya tehditler savurdu.

"İŞİMİZ BİTTİĞİNDE SIRA SİZE GELECEK"

Rusya'nın devlet destekli kanalı Russia Today'e bir röportaj veren Weitmann, "Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek. Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız" diye konuştu.

"RUSYA BİR BEDEL ÖDEYECEK"

Açıklamasının devamında güçlü olduklarını ve savaşı kazanacaklarını ifade eden Weitmann "Maaşını Rusların verdiğini ve bu kanalda Rus propagandası yapıldığını biliyorum ancak dikkatli olmalısın. Bu savaşı kazanacağız ve bitireceğiz. Çünkü biz güçlüyüz. Savaşı kazandıktan sonra ise Rusya bir bedel ödeyecek" dedi.

"BİRAZ ZAMAN ALACAK AMA KAZANACAĞIZ"

Yaptıkları katliamlara değinmeyen ve Filistinlilere 'nazi' benzetmesi yapan Weitmann, şöyle devam etti: "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız."