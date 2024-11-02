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İstanbul'da İsrail ile ticaret protestosu: Vatandaşlar yolu kesti

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İstanbul Ambarlı Limanı'nda dün başlayan İsrail'e ait olduğu öne sürülen sevkiyat konteynerlerine yönelik protestolar büyüyor. İsrail ile ticareti protesto eden vatandaşlar liman yolunu kapatarak TIR'ların geçişine izin vermedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail'le ticaretini tamamen kestiğini ve İsrail'le ticaret yasağı getirdiğini açıklamasına rağmen Türkiye'nin İsrail'le ticarete üçüncü ülkeler ve konşimento değişikliği gibi yöntemleri kullanılarak devam ettiği iddiaları gündemdeki yerini korurken İstanbul Ambarlı Limanı'nda İsrail'e ait olduğu öne sürülen sevkiyat konteynerlerinin protestosu devam ediyor. 

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail’e malzeme götürdüğü öne sürülen konteynerlerin yolunu kesip kapattı.

 

Etiketler İsrail Filistin ticaret İstanbul Beylikdüzü ambarlı limanı protesto israil ile ticaret protestosu
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