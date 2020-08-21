İşte dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküp rezerve sahip doğal gaz bulduğunu açıkladı. Bu açıklamayla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanırken, diğer ülkelerin doğal gaz konusunda sahip oldukları da merak konusu oldu.

Dünyada toplamda 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış (bilinen) doğal gaz rezervi bulunuyor. Bu rezervin 75,6 trilyon metrekübü Orta Doğu'da yer alıyor. Bu rezervi 64,2 trilyon metreküp ile Rusya ve Türkmenistan'ın da içerisinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izliyor. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküp ile Avrupa.

Rusya: 38 trilyon metreküp

Bağımsız Devletler Topluluğu alanında yer alan 64,2 trilyon metreküp doğal gazın 38 trilyon metrekübü Rusya'ya ait. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izliyor.

Doğal gaz üretiminde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin yeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği büyük doğalgaz rezervini tüm dünyaya duyurdu. Bu tarihi keşifle Türkiye dünya doğalgaz listesinde kendine yer buldu. 320 milyar metreküplük tarihi keşif Türkiye'nin yüzde 8.269'luk artışla dünya listesinde 32. sıraya çıkmasını sağladı.